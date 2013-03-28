Ставицький: У березні ми практично не купували газ на території Росії

Про це повідомив журналістам у Будапешті міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

Як передає кореспондент УНІАН, він, зокрема, сказав: «Ми перебуваємо в переговорах із російськими колегами, але хочу відзначити, що впродовж березня ми практично не купували газ на території Росії. Це, в першу чергу, тому, що не вирішено питання щодо цінової позиції».

Е.Ставицький відзначив, що український уряд працює над збільшенням обсягів диверсифікації поставок газу до України.

На тему: Україна почала поставки газу з Європи через Угорщину

Як повідомляв УНІАН, ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально. У лютому 2013 року, за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, середня митна ціна на імпортний газ для України знизилася порівняно з січнем на 1,5% - до 419,7 дол. з 426,16 дол. за 1 тис. куб. м.

Україна в лютому 2013 року істотно скоротила закупівлю газу в Російській Федерації, внаслідок чого розмір оплати за газ істотно скоротився - до 162 мільйонів доларів, тоді як у лютому 2012 року НАК «Нафтогаз України» заплатив «Газпрому» 1,3 млрд доларів.

Відзначимо також, що 25 березня голова «Газпрому» Олексій Міллер, відповідаючи на питання журналістів про обгрунтованість скарг України на високі ціни на російський газ, заявив, що Україна не витримає спотових цін на газ, які в даний час у Великій Британії перевищили ціну газу для України майже в два рази.

Разом з тим, 28 березня прем'єр-міністр України Микола Азаров у рамках офіційного візиту до Угорщини заявив, що Україна почала реверсні поставки газу з Європи через територію Угорщини. Україна і Угорщина обговорюють можливість транспортування до України газу з Європи в обсягу до 10 млрд кубометрів.

Раніше українська влада заявляла про плани в 2013 році імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу і скоротити його закупівлю в Росії до 20 млрд куб. м.