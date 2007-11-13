Кириленко закликає регіоналів принести в жертву комуніста

Голова Політради блоку «Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО запевняє, що демократичні сили готові розпочати роботу парламенту 20 листопада навіть за умови безрезультатної роботи Підготовчої групи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам, коментуючи заяви представниківПартії регіонів, КПУ та Блоку Литвина щодо можливості визначення дати початку роботи ВР в обмін на підтримку БЮТ та НУ-НС кандидатури Адама МАРТИНЮКА на посаду голови Підготовчої групи.

В.КИРИЛЕНКО наголосив, що БЮТ та НУ-НС закликають А.МАРТИНЮКА зняти свою кандидатуру з голосування на посаду голови Підготовчої групи, якщо «він дійсно з Партією регіонів, яка ним керує, хотів би розблокувати роботу Підготовчої групи».

В.КИРИЛЕНКО також закликав Партію регіонів визначити нову кандидатуру на посаду голоси Підготовчої групи і при цьому не виключив, що БЮТ та НУ-НС її підтримають.

«Поки такого нема, ми не бачимо жодного компромісу, який би дозволив розблокувати роботу», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

При цьому, за його словами, 20 листопада БЮТ та НУ-НС готові зібратися у сесійній залі навіть за умови відсутності результативної роботи Підготовчої групи. «І регламент роботи Верховної Ради нам це дозволяє. Тому якщо дійсно Партія регіонів, Блок Литвина та КПУ за те, щоб вже 20 листопада відкрити сесію, ми повністю їх у цьому підтримуємо», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Він зазначив, що у сесійній залі може бути обрано тимчасову президію, і ВР «спокійно розпочне свою роботу і ухвалюватиме рішення щодо організації своєї діяльності».