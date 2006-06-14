Порошенко заявляє, що першою з коаліції вийде БЮТ

Народний депутат України Петро ПОРОШЕНКО заявляє, що “Наша Україна” вийде з помаранчевої коаліції останньою, тоді як першим буде Блок Юлії Тимошенко.

Як повідомляє прес-служба блоку "Наша Україна", на запитання журналістів стосовно коаліційної угоди П.ПОРОШЕНКО відповів: "Якщо говорити про перебіг коаліційних подій, то спочатку соціалісти говорили, що їх не цікавлять портфелі, але згодом вони змінили свою думку. Проблема коаліційної угоди у тому, що по багатьом пунктам ще не досягнуто домовленостей, зокрема щодо НАТО і земельних питань".

"...Але "Наша Україна" вийде з помаранчевої коаліції останньою. Першим буде БЮТ", - заявив П.ПОРОШЕНКО.

Відповідаючи на питання, чи можлива в Україні економічна криза, яку прогнозують політологи, П.ПОРОШЕНКО відповів, що економічні прогнози повинні робити економісти, адже коли це роблять політологи, то це – політичні спекуляції.

"За оцінками економістів, зростання ВВП у травні місяці склало 7%, а загалом вони прогнозують тенденцію зростання на 5%. І ці показники – не нижчі за світові і не останні в СНД. Зараз є унікальний час для реалізації реформ”, - переконаний П.ПОРОШЕНКО.