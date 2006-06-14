Ющенко не віддасть ”своїх” посад і буде арбітром

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що він не є суб’єктом процесу формування коаліції, проте є арбітром процесу.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Президента за результатами сьогоднішньої зустрічі глави держави з прем’єр-міністром України Юрієм ЄХАНУРОВИМ, під час якої було обговорено поточну політичну та соціально-економічну ситуацію в Україні.

“Віктор ЮЩЕНКО підкреслив, що Президент, згідно з Основним Законом, не є суб’єктом переговорів про формування коаліції, проте – арбітр процесу”, - зокрема, зазначено в повідомленні.

В.ЮЩЕНКО вкотре підкреслив, що як глава держави працюватиме як із парламентською коаліцією, так і з опозицією. “Він наголосив, що український народ і він, як Президент, сьогодні чекає, що лідери політичних сил продемонструють відповідальну політику і коаліція будуватиметься на принципах поваги та довіри”, - зазначається в повідомленні.

Президент також наголосив, що зацікавлений перш за все в стабільності коаліції та в результативній співпраці майбутнього уряду, Верховної Ради й глави держави.

Під час зустрічі В.ЮЩЕНКО вкотре наголосив, що він занепокоєний затягуванням процесу формування парламентської коаліції. Він підкреслив, що коаліція має об’єднатися навколо політичної угоди, проект якої він оцінює добре.

Президент також підкреслив свою незмінну позицію про необхідність при розподілі посад враховувати результати парламентських виборів. Він знову заявив, що учасники майбутньої коаліції не можуть розподіляти ті посади, які згідно з нормою Конституції України належать до виняткової компетенції Президента.

Крім цього, прем’єр-міністр доповів главі держави про економічну ситуацію в країні і виконання економічних показників, зокрема щодо росту ВВП, який за травень збільшився на 8,5%. Зі свого боку Президент наголосив, що уряд має докласти всіх зусиль, щоб такі темпи зростання зберігалися.

Також під час зустрічі сторони обговорили питання бюджетної дисципліни.