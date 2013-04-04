Голова парламенту Туреччини зустрінеться з Януковичем і Рибаком

Зустріч із Президентом України відбудеться сьогодні.

Сьогодні о 12.30 Президент України Віктор Янукович проведе зустріч з головою Великих національних зборів Турецької Республіки Джемілем Чічеком. Про це повідомили УНІАН у прес-службі глави держави. Зустріч відбудеться в Адміністрації Президента (вул. Банкова, 11). У п’ятницю, 5 квітня о 9.00 ДжемільЧічек зустрінеться з головою Верховної Ради України Володимиром Рибаком. Про це повідомили УНІАН у прес-службі ВР. Зустріч відбудеться у залі нарад (вул. Грушевського, 5).

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