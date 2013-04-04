Голова парламенту Туреччини зустрінеться з Януковичем і Рибаком
10:00, 04 квітня 2013Політика
440 0
Зустріч із Президентом України відбудеться сьогодні.
Джеміль Чічек - у Києві / Фото з сайту topwar.ru
Сьогодні о 12.30 Президент України Віктор Янукович проведе зустріч з головою Великих національних зборів Турецької Республіки Джемілем Чічеком.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.
Зустріч відбудеться в Адміністрації Президента (вул. Банкова, 11).
У п’ятницю, 5 квітня о 9.00 ДжемільЧічек зустрінеться з головою Верховної Ради України Володимиром Рибаком.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі ВР.
Зустріч відбудеться у залі нарад (вул. Грушевського, 5).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter