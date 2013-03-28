Рейтингові агентства дали прогноз Росії й Туреччині

Експерти агентства прийняли рішення, грунтуючись на таких факторах, як відносно низький розмір держборгу і переважно збалансований державний бюджет. Крім цього, агентство відзначає позитивні зміни в монетарній політиці країни.

Серед негативних факторів, що впливають на рейтинг Росії, експерти відзначають низькі темпи економічного зростання і стагнацію в нафтовій промисловості.

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Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's підвищило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг Туреччини в іноземній валюті на один щабель - з BB до BB +, передає Reuters. Прогноз по рейтингах - "стабільний". Суверенні рейтинги Туреччини в місцевій валюті також покращені з BBB/A-3 до BBB-/A-2.

"Підвищення рейтингу відображає думку агентства, згідно з яким, незважаючи на певне зниження у внутрішньому попиті, Туреччина все менше потребує зовнішнього фінансування, що пояснюється поліпшенням показників експорту" - цитує РосБізнесКонсалтинг.

Експерти S & P зазначили, що Туреччині вдалося знизити дефіцит бюджету до 6% ВВП протягом 2012 року та оцінюють темпи зростання турецької економіки як стійкі і такі, що не підривають відносно сильні фінансові показники країни. Серед позитивних факторів аналітики наводять політику обмеження валютного кредитування і "плаваючий" валютний курс.