Рибак відкрив збори на Банковій - буде виконувати рішення більшості

У залі засідань в будівлі на Банковій, де розташовано комітети Верховної Ради, відкрились збори парламентської більшості.

Як передає кореспондент УНІАН, збори транслюються телеканалом “Рада”.

У президії зборів - голова Верховної Ради Володимир Рибак, його перший заступник Ігор Калєтнік і голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

В.Рибак відкрив депутатські збори і повідомив: «На цю нараду зареєструвалося 240 депутатів», і додав, що «люди ще підходять».

Говорячи про ситуацію, що склалася у парламенті, В.Рибак зазначив, що він буде виконувати рішення більшості.

При цьому він закликав присутніх народних депутатів висловити свої пропозиції до парламентської опозиції, обговорити ситуацію та вирішити, як надалі працюватиме парламент.