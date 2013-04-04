Рибак відкрив збори на Банковій - буде виконувати рішення більшості

11:02, 04 квітня 2013
Політика
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У будівлі комітетів ВР на Банковій відкрились збори парламентської більшості.

Володимир Рибак

У залі засідань в будівлі на Банковій, де розташовано комітети Верховної Ради, відкрились збори парламентської більшості.

Як передає кореспондент УНІАН, збори транслюються телеканалом “Рада”.

У президії зборів - голова Верховної Ради Володимир Рибак, його перший заступник Ігор Калєтнік і голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

В.Рибак відкрив депутатські збори і повідомив: «На цю нараду зареєструвалося 240 депутатів», і додав, що «люди ще підходять».

Говорячи про ситуацію, що склалася у парламенті, В.Рибак зазначив, що він буде виконувати рішення більшості.

При цьому він закликав присутніх народних депутатів висловити свої пропозиції до парламентської опозиції, обговорити ситуацію та вирішити, як надалі працюватиме парламент.

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