У ПР розповіли, що сьогодні на Банковій прийняли «дуже важливі» закони

Більшість депутатів, які сьогодні зібралися на вул. Банковій, в ході пленарного засідання прийняли більше законопроектів, ніж за всі попередні місяці роботи. Про це, коментуючи сьогоднішнє засідання Верховної Ради, заявив народний депутат України, член фракції ПР Олександр Стоян.

Так, за словами політика, сьогодні були прийняті два дуже важливих закони: «Про внесення змін до Закону «Про пенсії за особливі заслуги» щодо призначення пенсій особам, які виховали 5 і більше дітей» та «Про нарахування пені у разі невиплати зарплати, стипендії, пенсії чи інших виплат», повідомили в прес-службі ПР.

«Що стосується другого, то це дуже хороший, прогресивний закон для працівників, адже пеня за затримку зарплати може досягати до 15% за місяць затримки», - підкреслив Олександр Стоян.

Він додав, що фракція ПР налаштована на конструктивну роботу на благо людей, в той час як з боку опозиції нічого, крім провокацій, за час 7-го скликання ніхто так і не побачив. Взяти хоча б провокаційний закон про скасування пенсійної реформи. Адже від цього постраждають всі сьогоднішні пенсіонери: у них будуть забирати кошти, щоб зробити виплати, тим хто знову вийшов на пенсію.

«Я вже не кажу про недавню історію зі сніжками. Це - реакція натовпу на дії опозиції, яка дає всій країні приклад, що можна штовхатися, битися і все зійде з рук», - обурився політик.