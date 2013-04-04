«Виїзне» засідання Верховної Ради - опозиція застерігає від перевороту

15.04 Більшість закрила своє засідання

Сьогоднішнє засідання парламентської більшості, яке проходило у будівлі комітетів Верховної Ради на вулиці Банковій, завершилося.

14.50 Стаднійчук і Немілостівий сказали, коли вийдуть із Батьківщини

Народний депутат Роман Стаднійчук заявляє, що вийде із фракції “Батьківщина”, коли буде відновлено повноцінну роботу Верховної Ради.

14.34 Опозиція вимагає, щоб Янукович сказав, що він думає про «виїзне засідання»

Опозиція вимагає від Президента України Віктора Януковича оприлюднити свою позицію стосовно сьогоднішніх подій у парламенті.

13.35 Опозиція закрила свої збори, але з Ради не йде

Опозиція закрила збори народних депутатів, які проходили у сесійній залі Верховної Ради. Заступник голови ВР Руслан Кошулинський закликав народних депутатів залишатися у сесійній залі.

13.28 У ПР стверджують, що регламент дозволяє депутатам працювати поза Радою

Царьов підкреслив, що сьогодні депутати фракції ПР зібралися в комітетах Верховної Ради для того, щоб вирішити проблему забезпечення роботи парламенту.

13.32 Більшість ВР ухвалила закон про зміни до бюджету-2013

Більшість ВР внесла зміни до бюджету-2013 для забезпечення діяльності Міндоходів і зборів та Держслужби з надзвичайних ситуацій.

13.04 Опозиціонери кажуть, що «бойова група» не пустила їх на засідання на Банковій

Депутатів від опозиції не пустили на «виїзне засідання» ПР і комуністів, яке відбувається на Банковій.

12.46 Більшість на своєму засіданні повернула уряду антикорупційний закон

Більшість ВР повернула на доопрацювання урядовий проект закону щодо вдосконалення законодавства з протидії корупції.

12.32 Опозиція відкрила збори у Верховній Раді

У сесійній залі ВР розпочалися збори опозиції та ряду позафракційних депутатів.

12.17 Група опозиціонерів вирушила на Банкову

Група депутатів від опозиції делегована на засідання парламенту, що проходить на Банковій.

11.49 Яценюк: Рибак знову бреше - ніяких тушок немає

Спікер ВР розповсюдив неправдиву інформацію, бо 4 депутатів не виходили із фракції Батьківщина. Про це заявив керівник фракції Батьківщини у ВР Арсеній Яценюк журналістам в кулуарах ВР.

11:33 Більшість на зборах зібралася міняти регламент ВР

На зборах більшості «будуть внесені поправки до Регламенту, які потрібні для законодавчих підстав для голосування ВР», - повідомила Герман.

11:29 4 депутати вийшли із фракції “Батьківщина”

Рибак розповів про 4 «тушки», які вийшли з фракції Батьківщина

11.15 Єфремов пропонує проводити «виїзні» засідання ВР

Єфремов не виключає проведення засідання ВР поза межами будівлі парламенту.

11.09 Яценюк застерігає ПР і Януковича від «конституційного перевороту»

Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявляє, що будь-яке рішення, прийняте народними депутатами поза межами сесійної зали парламенту, “є конституційним переворотом”.

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак відкрив засідання парламенту, що проходить у приміщенні комітетів ВР на вулиці Банковій.

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим він закрив пленарне засідання від 2 квітня. Того дня спікер не зміг закрити засідання ВР, оскільки депутати від опозиції заблокували роботу парламенту після нерезультативного голосування за постанову про призначення виборів в Києві на 2 червня.

Перед відкриттям народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник від імені лічильної комісії оголосив, що у приміщенні на Банковій, де розпочалися депутатські збори, зареєструвалися 244 народні депутати.

Після цього було оголошено про відкриття засідання ВР.