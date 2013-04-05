Адвокат каже, що Луценка на оголошенні вироку у другій касації не буде

Адвокат Олексій Баганець висловлює сумнів у тому, що екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко через стан здоров’я висловить бажання бути присутнім на оголошенні рішення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ по касаційній скарзі на вирок у справі щодо організації незаконного стеження за колишнім водієм екс-заступника голови СБУ Володимира Сацюка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю журналістам сьогодні після завершення засідання Вищого спецсуду.

Відповідаючи на запитання, чи слід очікувати доставки Ю.Луценка 10 квітня на судове засідання, О.Баганець сказав: “Ні, тому що він звернувся до колегії суддів з письмовою заявою про те, що за станом здоров’я йому важко підніматись о 5-й чи 4-й годині ранку та сюди їхати, а потім повертатися туди (до колонії), назад”.

При цьому адвокат припустив, що тривалість перерви в судовому засіданні можна пояснити тим, що колегія суддів справді завантажена або іншою роботою, або потрібен час, щоб виправити помилки, які були допущені при розгляді справи судами попередніх інстанцій.

О.Баганець сказав, що оцінив той факт, що “ця колегія суддів намагалася хоча б щось з’ясувати по цій справі, на відміну від попередньої колегії, яка розглядала касацію на попередній вирок”.

“Інша справа, як вони приймуть рішення”, - зауважив О.Баганець.