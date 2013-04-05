Доля другої касації Луценка вирішиться 10 квітня

Колегія суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ 10 квітня оголосить рішення по касаційній скарзі на вирок екс-міністру внутрішінх справ Юрію Луценку у справі щодо організації незаконного стеження за колишнім водієм екс-заступника голови СБУ Володимира Сацюка.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було оголошено судом сьогодні після заслуховування пояснень по касаційній скарзі сторони державного обвинувачення.

Прокурор Сергій Пересунько наголосив, що Ю.Луценко як міністр мав право продовжувати оперативно-розшукову справу до 18 місяців, візуючи її своїм підписом, а отже - мав відповідати за свої дії.

Звертаючись до суддів, прокурор попросив залишити без задоволення касаційну скаргу Ю.Луценка, а вирок Печерського районного суду Києва та ухвалу на нього Апеляційного суду Києва - без змін.

Таким чином, орієнтовно о 10.00 10 квітня суд оголосить свій вердикт.