Львівський УДАР організовує масовий виїзд до Києва на акцію протесту

Про це заявив УНІАН голова виконкому Львівської обласної організації політичної партії „УДАР” Володимир Малиновський.

„Події, що відбулися вчора в Києві, антизаконні збори депутатів, регіоналів та комуністів, на Банковій – намагання, всупереч Конституції України та Регламенту Верховної Ради, видати ці збори за пленарне засідання парламенту, поява нових «тушок» у лавах опозиційних сил – це чергова спроба правлячого режиму будь-яким чином утриматись при владі. Партія «УДАР» рішуче засуджує подібні антиконституційні дії та буде рішуче, в рамках чинного законодавства, протистояти їм”, - заявив В.Малиновський.

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Він також зазначив, що „ми не повинні допустити узурпації влади, тому „УДАР” закликає усіх небайдужих жителів Львівщини підтримати опозиційні сили і в неділю, 7 квітня, долучитись до загальноукраїнської акції протесту, що відбудеться біля пам’ятника Т.Шевченку о 14.00 у Києві.

Обласна організація партії „УДАР” організовує виїзди до Києва всіх бажаючих долучитися до акції”.