"Батьківщина" скликає до Києва депутатів місцевих рад

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк сказав в інтерв’ю журналістам.

«В нас там будуть не тільки люди, але й будуть депутати місцевих рад, і це дуже важливо, тому що, в тому числі, питання по виборах мера Києва стосується кожної місцевої територіальної громади», - зазначив А.Яценюк.

Він додав, що це будуть збори депутатів місцевих рад в рамках політичної акції “Вставай, Україно!”.

А.Яценюк уточнив, що акцію планується провести в Парку Шевченка, початок - о 14.00.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні опозиційні фракції закликали киян у неділю, 7 квітня, взяти участь в акції протесту проти дій влади.