ЦВК зареєстрував усіх депутатів від ПР

Центрвиборчком зареєстрував 179 народних депутатів, зокрема 175 – від Партії регіонів, трьох – від блоку «Наша Україна – Народна самооборона» і одного – від Комуністичної партії України.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалено сьогодні на засіданні Центральної виборчої комісії.

Всі зареєстровані народні депутати одержать тимчасові посвідчення.

Серед присутніх депутатів від Партії регіонів немає лідера партії, прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА і першого віце-прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА.