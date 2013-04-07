Луценко каже, що не має наміру мститися

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам біля воріт виправного закладу.

“Це перемога української демократії, світової демократії, яка домоглася того, що Україна робить правильні кроки з припинення політичних репресій”, - зазначив він.

Водночас Ю.Луценко сказав, що не відчуває смаку свободи, бо у тюрмі не був невільною людиною. На його переконання, навіть у тюрмі можна бути вільним у думках, планах і діях, хоч є обмеження масштабів цих планів і дій.

“Вільною людиною можна бути будь-де, важливо не почуватися самотнім”, - підкреслив Ю.Луценко.

Він також поділився, що найбільшою радістю для нього є ті обставини, що він виходить до колег, друзів і однодумців, “нас буде на одного Луценка більше”.

Також він пожартував, що для керівництва колонії сьогодні дійсно блага вість, у них відбулося “звільнення від Луценка”.

Екс-міністр сказав, що сьогоднішній день проведе в колі родини, а також він запевнив, що не має наміру мститися будь-кому.

“Людина, яка думає про помсту, марно витрачає дні і роки. Я буду працювати на оптимістичну перспективу. Якби давав характеристику своїх планів, то я б сказав, що на волю вийшов головний оптиміст країни”, - сказав Ю.Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Президент України Віктор Янукович підписав указ про помилування шістьох засуджених, у тому числі колишнього міністра внутрішніх справ Ю.Луценка.