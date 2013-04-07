Луценко: На волю вийшов головний оптиміст країни (доповнена, фото)

Луценко вже на волі

Як передає кореспондент УНІАН, він вийшов разом зі своєю дружиною та двома синами.

Екс-міністр дуже коротко поспілкувався з журналістами. Зокрема, привітавшись, Ю.Луценко сказав: “На волю вийшов головний оптиміст країни”.

Відповідаючи на запитання журналістів, чим він буде займатися, Ю.Луценко сказав, що поїде додому “цілувати дружину і казати ті слова, які не можна було говорити під наглядом відеокамер”.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценка було заарештовано в грудні 2010 року. Генпрокуратура звинуватила його в перевищенні повноважень: Ю.Луценку інкримінували незаконне прийняття на роботу в міліцію свого особистого водія, надання йому державної квартири і нарахування пенсії, а також надмірно пишне святкування Дня міліції в пік економічної кризи в 2009 році.

Печерський районний суд Києва 27 лютого 2012 року засудив Ю.Луценка до 4 років ув'язнення з конфіскацією майна. Апеляційний суд Києва визнав вирок правомірним.

3 квітня Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ залишив без змін вирок Ю.Луценку у справі про посадові злочини.

Водночас, 7 квітня Президент України Віктор Янукович підписав указ про помилування шістьох засуджених, у тому числі колишнього міністра внутрішніх справ Ю.Луценка, який відбував чотирирічний термін у колонії.