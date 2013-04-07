Луценко: На волю вийшов головний оптиміст країни (доповнена, фото)

14:29, 07 квітня 2013
Політика
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Екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко вийшов із Менської колонії.

Луценко вже на волі

Луценко вже на волі

Як передає кореспондент УНІАН, він вийшов разом зі своєю дружиною та двома синами.

Екс-міністр дуже коротко поспілкувався з журналістами. Зокрема, привітавшись, Ю.Луценко сказав: “На волю вийшов головний оптиміст країни”.

Луценко каже, що поїде додому і зацілує дружину

Відповідаючи на запитання журналістів, чим він буде займатися, Ю.Луценко сказав, що поїде додому “цілувати дружину і казати ті слова, які не можна було говорити під наглядом відеокамер”.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценка було заарештовано в грудні 2010 року. Генпрокуратура звинуватила його в перевищенні повноважень: Ю.Луценку інкримінували незаконне прийняття на роботу в міліцію свого особистого водія, надання йому державної квартири і нарахування пенсії, а також надмірно пишне святкування Дня міліції в пік економічної кризи в 2009 році.

Печерський районний суд Києва 27 лютого 2012 року засудив Ю.Луценка до 4 років ув'язнення з конфіскацією майна. Апеляційний суд Києва визнав вирок правомірним.

3 квітня Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ залишив без змін вирок Ю.Луценку у справі про посадові злочини.

Водночас, 7 квітня Президент України Віктор Янукович підписав указ про помилування шістьох засуджених, у тому числі колишнього міністра внутрішніх справ Ю.Луценка, який відбував чотирирічний термін у колонії.

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