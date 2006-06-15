Тимошенко заявляє, що «Наша Україна» розпочала офіційні переговори з Регіонами

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що вчора розпочались офіційні переговори між Партією регіонів та «Нашою Україною».

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що, наскільки їй відомо, вчора розпочались переговори цих двох політичних сил. «Я вважаю, що це велика помилка Президента країни. Я вважаю, що якщо він (Президент) доведе цю справу до кінця, то такої політичної сили як «Наша Україна», на політичній карті не буде», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.