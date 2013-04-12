Кличко закликає припинити «істеричні» трюки влади у Харкові

Про це заявив лідер "УДАРу" Віталій Кличко, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

"Спочатку акцію заборонили через суд, тепер заблокували всі основні дороги, зупинили трамваї, а на площі Рози Люксембург навіть асфальт здирають. Це вже нагадує істерику», - зазначив В.Кличко.

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«Подібні трюки нам намагалися влаштовувати під час парламентської кампанії. Залякували людей, щоб не ходили на мітинги, забороняли зустрічі, рили ями на центральних площах, але це не допомогло. Не допоможе й цього разу. Ми не боїмося. Акція у Харкові сьогодні відбудеться", - підкреслив В.Кличко.

Він закликав владу Харкова не вдаватися до провокацій і не ламати своїми недолугими діями життєдіяльність міста та його мешканців. "Акція вже відбулася в багатьох містах України. Скрізь спокійно і мирно тисячі людей взяли в ній участь, щоб висловити свою громадянську позицію. Тільки харківська влада демонструє таку зневагу до мешканців свого міста", - наголосив В.Кличко.