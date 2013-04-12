У Харкові тролейбусами перекрили площу, де опозиція проводитиме мітинг (фото, відео)

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».

«Міська влада зняла з рейсів 30 автобусів і тролейбусів, щоб перекрити площу, де опозиція проводитиме мітинг», - йдеться в повідомленні.

Проїзд до площі Руднєва заблоковано, підкреслили в опозиції, додавши, що технічної можливості встановити апаратуру для проведення мітингу немає.

На тему: Харківська влада лякає транспортним колапсом через акцію опозиції

Разом з тим у “Батьківщині” наголошують, що акція «Вставай, Україно!» в Харкові розпочнеться, як і заплановано, о 15.00. Із площі Рози Люксембург рушить марш на чолі з керівниками фракції «Батьківщина» Арсенієм Яценюком, фракції «УДАР» Віталієм Кличком, фракції «Свобода» Олегом Тягнибоком та народними депутатами від опозиції.

Колона пройде до Апеляційного суду Харківської області (площа Руднєва), де о 16.00 розпочнеться судове засідання Київського районного суду в справі екс-прем’єра Юлії Тимошенко. Під стінами суду відбудеться мітинг, а лідери опозиції та народні депутати візьмуть участь у судовому засіданні.

При цьому в «Батьківщині» нагадали, що вчора через суд влада намагалася заборонити марш та мітинг в рамках акції “Вставай, Україно!” в Харкові. «Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позов Харківської міськради, в якому та з надуманих причин вимагала заборонити акцію», - зазначається в повідомленні.