У Харкові на суботник вийшли 18 тисяч людей

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на директора Департаменту комунального господарства Віктора Кітаніна.

За його словами, у роботах беруть участь працівники комунальних служб, курсанти, студенти, школярі старших класів. До прибирання території у районах міста також залучено понад 210 одиниць спецтехніки.

В.Кітанін зазначив, що під час суботника люди своїми силами впорядковують парки, сквери, прибирають сміття на магістралях та у дворах, кронують дерева, зрізають пні.

Він наголосив, що сьогодні буде ретельно прибрана територія парку ім. Радянської України, де до Дня міста встановлять пам’ятник «Вся влада радам», який раніше стояв на пл. Конституції.

«Харків’яни мають тут гуляти, відпочивати, отримувати заряд бадьорості. Сьогодні гарна погода, і, я думаю, ми зможемо до кінця дня за допомогою всіх людей, які тут працюють, упорядкувати сквер», – зазначив директор департаменту.