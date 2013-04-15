Луценко ліг на другу операцію
16:32, 15 квітня 2013Політика
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Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко ліг у київську клініку “Оберіг”, де йому завтра зроблять другу операцію.
Луценка оперуватимуть завтра
Про це УНІАН повідомила прес-секретар партії «Народна самооборона» Лариса Сарган.
“Луценко сьогодні перебуває в клініці. Завтра йому зроблять операцію”, - сказала вона, не уточнивши, водночас, про яку саме операцію іде мова.
Як повідомлялося, Президент України Віктор Янукович 7 квітня помилував Ю.Луценка, який відбував чотирирічний термін у Менській колонії за розтрату держкоштів в особливо великих розмірах. Того ж дня Ю.Луценко вийшов на свободу.
23 січня 2013 року Ю.Луценку в київській клініці "Оберіг" зробили операцію з видалення поліпів з кишківника.
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