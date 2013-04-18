В’ячеслав Кириленко подав у відставку з посади заступника голови фракції «Батьківщина»

Про це сам Кириленко повідомив у своєму Твіттері.

Таке рішення він пояснює «забороною згадувати при виступах партію "За Україну!"».

«Всі "заукраїнці" однозначно лишаються активними учасниками фракції Батьківщина, але рішення фракції ми вважаємо маразматичним», - каже Кириленко. «Бо треба розширювати коло прихильників об'єднаної опозиції,а не сіяти напругу навіть серед тих,хто є».