Кириленко подав у відставку з посади заступника голови фракції Батьківщина
10:09, 18 квітня 2013Політика
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Кириленко пояснює цей крок незгодою з рішенням фракції.
В`ячеслав Кириленко обіцяє залишитись із фракцією
В’ячеслав Кириленко подав у відставку з посади заступника голови фракції «Батьківщина»
Про це сам Кириленко повідомив у своєму Твіттері.
Таке рішення він пояснює «забороною згадувати при виступах партію "За Україну!"».
«Всі "заукраїнці" однозначно лишаються активними учасниками фракції Батьківщина, але рішення фракції ми вважаємо маразматичним», - каже Кириленко. «Бо треба розширювати коло прихильників об'єднаної опозиції,а не сіяти напругу навіть серед тих,хто є».
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