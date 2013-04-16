Кириленко: Янукович може розпустити ВР, якщо для того будуть підстави

Таку думку парламентарій висловив у коментарі УНІАН.

"Янукович може на розпуск піти, але Верховна Рада йому повинна створити такі конституційні підстави. Я думаю, що опозиція повинна бути дуже активною у парламенті, але конституційні підстави для Президента, щоб він розпустив парламент - не доцільно (створювати — УНІАН)", - зазначив В.Кириленко.

На його думку, завдяки реалізації принципу особистого голосування і встановлення за ним контролю з боку опозиції у Верховній Раді "шалька терезів потрохи переходить на бік тих людей, яким не до вподоби політика Януковича". Тому, як наголосив народний депутат, опозиція не повинна створити для Президента підстав для того, щоб він міг розпустити ВР.

Разом з тим В.Кириленко додав, що для В.Януковича наразі є більш цікавим варіант проведення референдуму, після імплементації результатів якого має бути створена ситуація, коли парламент не зможе серйозно впливати на рішення у державі.

В.Кириленко також прокоментував ситуацію щодо виборів у столиці, висловивши думку, що рішення Конституційного суду, від якого залежать вибори, буде винятково в інтересах влади і дозволить проведення виборів столичного голови без міської ради, або навпаки. При чому він додав, що саме рішення не слід очікувати у найближчі дні.

Як повідомляв УНІАН, В.Янукович 12 квітня заявляв, що готовий до дострокових парламентських виборів в разі, якщо ВР не буде працювати.

«Я стурбований тим, що політики «загралися» у Верховній Раді, через що страждають прості люди і країна в цілому. Якщо вимагатимуть обставини, я готовий на реалізацію жорсткого сценарію - дострокові парламентські вибори», - сказав Президент.

«Непрацюючий парламент Україні не потрібен. Він занадто дорого обходиться країні. Не зможете домовитися - люди оберуть нових депутатів», - додав В.Янукович.

Сьогодні, 16 квітня, В.Янукович висловив задоволення відновленням роботи парламенту і заявив, що вимагатиме, щоб Верховна Рада працювала далі.

“І слава Богу, що вона працювала, тому що коли працює парламент, у нас є можливість реагувати на ті виклики, які є в нашій державі у зв’язку з різними обставинами, в тому числі з економічною кризою, яка вирує в світі”, - сказав він.