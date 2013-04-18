Тюремники кажуть, що Тимошенко розбила вікно

Державна пенітенціарна служба України спростовує заяву захисника Сергія Власенка про встановлення у лікарняній палаті екс-прем’єра Юлії Тимошенко світлонепроникних вікон.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби ДПтС.

«У зв’язку з тим, що захист засудженої Ю.Тимошенко знову розповсюджує брехливі коментарі, тепер вже про начебто світлонепроникне скло у її палаті, прес-служба ДПтС України заявляє про наступне. У зв’язку з тим, що засуджена Ю.Тимошенко пошкодила тоноване скло вікна у своїй палаті, було прийнято рішення про заміну цього склопакету на інший. Різниця цих пакетів полягає лише у тому, що тонування нового скла виконане на внутрішній, а не зовнішній поверхні», - сказано у повідомленні.

В ДПтС наголосили, що ступінь тонування не відрізняється від попереднього і є таким, що дозволяє світлу у необхідній та достатній кількості проникати у палату, де перебуває Ю.Тимошенко.

На підтвердження власних слів та спростовування «брехні з боку захисту засудженої» відомство наводить протокол проведення досліджень освітленості Держсанепідемслужбою.

Фахівці СЕС прибули до лікарні на запрошення головного лікаря ЦКЛ № 5 вчора після заміни скла. У висновку служби чітко зазначено, що освітлення в кімнаті відповідає нормативному показнику, тобто є достатнім згідно з нормами та вимогами.

Крім того, в ДПтС спростували заяву адвокатів про те, що Ю.Тимошенко не може відчиняти вікно у палаті.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко заявив, що у палаті екс-прем’єра в ЦКЛ “Укрзалізниці” в Харкові, а також у приміщеннях, які вона відвідує, встановили непрозорі вікна.

За його словами, до цього Ю.Тимошенко могла відривати непрозору плівку, якою були заклеєні вікна, однак тепер скло на вікнах запилене заводським способом.

“Хочу сказати, що за вчора у неї в тюремній палаті, в усіх приміщеннях, які вона відвідує, змінили вікна. Вікна у нас тепер не заклеєні плівкою - у нас вони заводським способом напилені. Тобто скло непрозоре, воно без плівки, але воно непрозоре”, - сказав С.Власенко.