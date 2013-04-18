Опозиція заблокувала трибуну ВР

Опозиційні депутати заблокували трибуну парламенту з вимогою провести переголосування законопроектів, під час ухвалення яких було порушено принцип персонального голосування.

Як передає кореспондент УНІАН, опозиція вимагала переголосувати закон про ратифікацію угоди про увічнення пам’яті про мужність і героїзм народів держав-учасниць СНД у Великій Вітчизняній війні 1941-45 років, а також законопроект, яким вносилися зміни до законодавства про боротьбу з корупцією.

Представники опозиції оприлюднили відеодокази, що підтверджують голосування за ці рішення одних депутатів за інших.

Водночас народний депутат від Партії регіонів Нестор Шуфрич заявив, що опозиція “проспала”, оскільки дані законопроекти приймалися на ранковому засіданні, і зазначив, що не бачить доцільності у переголосуванні.

Народний депутат Ігор Єремеєв (позафракційний) підтримав опозицію і запропонував провести переголосування.

Біля трибуни виникла словесна суперечка між депутатами від опозиції, які блокували трибуну, і лідером фракції Партії регіонів Олександром Єфремовим.

Інцидент закінчився тим, що голова Верховної Ради України Володимир Рибак достроково закрив засідання парламенту.