Опозиція та регіонали звинувачують одне одного у кнопкодавстві (фото)
17:15, 18 квітня 2013Політика
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Так, у повідомленні прес-служби партії «Батьківщина» наголошується, що депутати провладної більшості продовжують порушувати принцип персонального голосування, голосуючи одразу за кількох осіб.
Факти кнопкодавства задокументовані
Так, на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради опозицією у «кнопкодавстві» були помічені члени Партії регіонів Віталій Борт, Тетяна Бахтеєва, Станіслав Скубашевський, Олександр Кузьмук, а також комуніст Василь Самойленко.
У свою чергу прес-служба Партії регіонів повідомляє, що опозиція у Верховній Раді також вдалася до кнопкодавства. Так, за їх словами, сьогодні фотографи з ложі для преси зафіксували факт неперсонального голосування Івана Кириленка.
«Пікантність ситуації полягає в тому, що саме представники опозиційних фракцій тривалий час блокували роботу парламенту з єдиною вимогою - особистого голосування під час пленарних засідань ВР», - наголошується в повідомленні.
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