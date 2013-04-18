Опозиція та регіонали звинувачують одне одного у кнопкодавстві (фото)

Так, на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради опозицією у «кнопкодавстві» були помічені члени Партії регіонів Віталій Борт, Тетяна Бахтеєва, Станіслав Скубашевський, Олександр Кузьмук, а також комуніст Василь Самойленко.

У свою чергу прес-служба Партії регіонів повідомляє, що опозиція у Верховній Раді також вдалася до кнопкодавства. Так, за їх словами, сьогодні фотографи з ложі для преси зафіксували факт неперсонального голосування Івана Кириленка.

«Пікантність ситуації полягає в тому, що саме представники опозиційних фракцій тривалий час блокували роботу парламенту з єдиною вимогою - особистого голосування під час пленарних засідань ВР», - наголошується в повідомленні.