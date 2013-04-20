У Києві затримали активістів, які протестували проти вирубки дерев (фото)
17:48, 20 квітня 2013Політика
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У Києві затримано активістів, які проводили акцію проти вирубки дерев на Оболоні. Міліція інформацію заперечує.
Фото з Facebook Володимира Ар`єва
Сьогодні у Києві міліцією було затримано двох активістів, які проводили акцію протесту проти вирубки дерев на вул. Дніпроводській (Оболонський район).
Про це УНІАН повідомили у громадській організації "Збережи старий Київ" .
"Були затримані міліцією за невідомих обставин двоє активістів: Ігор Луценко і Віталій Грузинов. Вони знаходяться у райвідділку на вул. Малиновського, 2а", - зазначили представники ГО.
У свою чергу в столичному главку міліції факт затримання заперечили. "Двоє активістів були запрошені до райуправління для з’ясування обставин і надання пояснень. Їх ніхто не затримував", - повідомили в міліції.
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