Страшна ДТП на Харківщині: загинуло троє людей (фото)

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні ДАІ, аварія сталася 20 квітня близько 9.00 на автодорозі Київ – Харків – Довжанський.

Жінка-водій автомобіля «Рено Логан», рухаючись з боку смт. Дергачі в напрямку смт. Пісочин, не впоравшись з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху та скоїла зіткнення з автомобілями «Тойота Корола» та «Тойота» RAV-4, що рухалися в зустрічному напрямку.

Внаслідок зіткнення від отриманих тілесних ушкоджень на місці аварії загинули водій автомобіля «Рено» та пасажирка автомобіля «Тойота Корола», водій «Тойота Корола» від отриманих травм помер у лікарні. За фактом ДТП проводиться розслідування.