У понеділок Луценко зустрінеться з Коксом та Кваснєвським

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії Народна самооборона, зустріч буде проходити у Представництві Європейського Союзу в Україні за адресою вул.Володимирська, 101.

За підсумками зустрічі об 11:00 Ю.Луценко біля будівлі Представництва поспілкується з журналістами.

Довідка УНІАН. У травні 2012 року Президент Європарламенту Мартін Шульц і прем`єр-міністр України Микола Азаров домовилися про створення спеціальної Моніторингової місії Європарламенту під керівництвом П.Кокса та А.Кваснєвського зі спостереження за розглядом справ екс-прем`єр-міністра Юлії Тимошенко й екс-міністра внутрішніх справ Ю.Луценка. Місія Європарламенту працює з червня 2012 року.