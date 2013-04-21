У понеділок Луценко зустрінеться з Коксом та Кваснєвським
17:52, 21 квітня 2013Політика
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У понеділок, 22 квітня, відбудеться зустріч екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка з керівниками Моніторингової місії Європарламенту Петом Коксом та Александром Кваснєвським.
Луценко зустрінеться з керівниками Моніторингової місії Європарламенту
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії Народна самооборона, зустріч буде проходити у Представництві Європейського Союзу в Україні за адресою вул.Володимирська, 101.
За підсумками зустрічі об 11:00 Ю.Луценко біля будівлі Представництва поспілкується з журналістами.
Довідка УНІАН. У травні 2012 року Президент Європарламенту Мартін Шульц і прем`єр-міністр України Микола Азаров домовилися про створення спеціальної Моніторингової місії Європарламенту під керівництвом П.Кокса та А.Кваснєвського зі спостереження за розглядом справ екс-прем`єр-міністра Юлії Тимошенко й екс-міністра внутрішніх справ Ю.Луценка. Місія Європарламенту працює з червня 2012 року.
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