Іспанці здивували самих себе

Іспанська преса оцінює, що вчорашня перемога над українською збірною з футболу була здобута іспанською збірною у чудовому стилі.

Так, видання "La Marca" відзначає, що успіху сприяла успішність в обороні, зібраність, швидкість і стратегія команди. Натомість Україна не спромоглася перервати паси супротивників, пише видання.

Інша газета - "El Pais" цитує слова іспанського гравця Луїса АРАГОНЕСА, який визнав, що не сподівався такого доброго виступу своєї команди у першому матчі Мундіалю.

Іспанська преса дуже оптимістично оцінює шанси своєї команди, яка є першою у своїй групі, у подальших матчах на Чемпіонаті світу і прогнозує чергові перемоги у групі.

Нагадаємо, вчора, 14 червня, українська збірна поступилась іспанцям з рахунком 4:0.