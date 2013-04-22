Яценюк, Тягнибок і Кличко у четвер підніматимуть Черкаси

Наступна акція опозиційних сил “Вставай, Україно!” відбудеться у четвер, 25 квітня, в Черкасах за участі трьох лідерів опозиційних сил.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив народний депутат України від ВО “Свобода” Юрій Сиротюк.

Він зазначив, що участь в акції візьмуть лідери опозиційних сил Арсеній Яценюк, Олег Тягнибок, Віталій Кличко, а також народні депутати України від опозиції.

“Збір учасників о 17.00 у Черкасах біля пам’ятника Богдану Хмельницькому (площа Богдана Хмельницького). Звідти розпочнеться піша хода до Соборного майдану, де о 18.00 заплановано початок громадського віче”, - повідомив Юрій Сиротюк.

Як повідомляв УНІАН, всеукраїнську акцію «Вставай, Україно!» опозиція розпочала 14 березня. Акції проходитимуть у кожному обласному центрі до 18 травня.