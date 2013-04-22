Тюремники скаржаться, що через Тимошенко міліція на них косо поглядає

Прес-служба ДПтС України повідомляє про те, що засуджена Ю.Тимошенко написала заяву про відмову брати участь у судовому засіданні Київського районного суду м. Харкова 23.04.2013 року. "Майже після цілоденної невизначеності, вона все ж таки написала заяву. В ній зазначила, що не бачить підстав брати участь у засіданні, а виклик до суду взагалі обізвала незаконним", - сказав керівник Качанівської колонії І. Колпащіков після отримання заяви засудженої.

За його словами ця інформація буде передана суду. "Так як необхідності у підготовці конвою та транспорту немає , ми відкликали усі свої заявки. Якщо чесно, то на нас в міліції вже скоса поглядають. Адже щоразу вони мобілізують людей, техніку, залучаємо лікарів, і кожного разу одна й та сама історія. Вважаю, що це елементарна неповага до людей та їх роботи. Адже це теж робота – організувати, забезпечити, підготувати усі документи прибути… Прикро, звичайно. Але в нас немає іншого шляху, як терпляче ставитися до усіх цих речей", - зазначив І. Колпащіков.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня Київський районний суд Харкова переніс слухання кримінальної справи щодо фінансових порушень у діяльності ЄЕСУ на 23 квітня з огляду на відсутність у залі судових засідань екс-прем’єра Ю.Тимошенко та її захисника Євгенії Тимошенко.

Також сьогодні Ю.Тимошенко було запропоновано взяти участь у засіданні суду в режимі відеоконференції.

Київський районний суд Харкова вже рік не може розпочати розгляд справи щодо ЄЕСУ через відмову Ю.Тимошенко брати участь у засіданнях.