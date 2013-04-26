Сікорський: більшість країн ЄС значно менше зацікавлені в Україні, ніж Польща

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив на прес-конференції у Києві.

“Я намагався донести і до української влади, і до опозиції те, що вони повинні усвідомлювати, що європейський політичний процес є надзвичайно складним. І для того, щоб було прийнято позитивне рішення про підписання угоди, всі і кожна країна ЄС, а їх 27, мають дати на це згоду. А при цьому більшість країн - членів ЄС значно менше зацікавлені в Україні, ніж Польща”, - сказав Р.Сікорський.

На цю тему: Глава МЗС Польщі відсунув Україні дедлайн для виконання вимог Європи

За словами польського міністра, також свою згоду з цього питання мають надати і Єврокомісія, і Європарламент.