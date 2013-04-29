Луценко прокоментував ситуацію навколо TBi
Юрій Луценко констатує, що "фінал історії з TВi, на жаль, підтвердив, що ми живемо в країні, де все живе, чесне, яскраве не має шансу на розвиток".
Так він прокоментував на своїй сторінці у Facebook ситуацію навколо каналу ТВі.
Загальні правила дефективної системи поглинають або знищують здорові паростки.
Перш за все шкода колектив. Із його звільненням вже не буде того каналу, якому вірили люди і якого боялася влада. Сподіваюся, що кращі журналісти каналу знайдуть сили і можливості залишитися разом.
Шкода за знову зіпсований імідж опозиціі, депутат якої М.Княжицький освятив розгром каналу. Молоде дарування, яке прибуло на TVi, лише підкреслило комічність і трагічність буфонади - похорону колись вільного телеголосу.
Висновок: щоб мати нову якість вільного телебачення, недостатнім є зібрати кращих журналістів. Треба ще припинити офшорні реєстрації, підкилимні опціони і т д.
Хочемо мати справді вільне ТБ - мусимо зробити незалежне від держави і бізнесу громадське ТБ. Все інше - ненадійний ерзац.
Це ж стосується і держави в цілому. Хочемо вільної країни - маємо зламати нинішню олігархічну систему.