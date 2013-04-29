Луценко прокоментував ситуацію навколо TBi

Так він прокоментував на своїй сторінці у Facebook ситуацію навколо каналу ТВі.

Загальні правила дефективної системи поглинають або знищують здорові паростки.

Перш за все шкода колектив. Із його звільненням вже не буде того каналу, якому вірили люди і якого боялася влада. Сподіваюся, що кращі журналісти каналу знайдуть сили і можливості залишитися разом.

Шкода за знову зіпсований імідж опозиціі, депутат якої М.Княжицький освятив розгром каналу. Молоде дарування, яке прибуло на TVi, лише підкреслило комічність і трагічність буфонади - похорону колись вільного телеголосу.

Висновок: щоб мати нову якість вільного телебачення, недостатнім є зібрати кращих журналістів. Треба ще припинити офшорні реєстрації, підкилимні опціони і т д.

Хочемо мати справді вільне ТБ - мусимо зробити незалежне від держави і бізнесу громадське ТБ. Все інше - ненадійний ерзац.

Це ж стосується і держави в цілому. Хочемо вільної країни - маємо зламати нинішню олігархічну систему.