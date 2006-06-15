Тимошенко порівняла ”Нашу Україну” з мавпою

21:09, 15 червня 2006
Політика
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І черговий раз лякала Ющенка своїм президентством

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко балотуватиметься в президенти, якщо буде створена широка коаліція.

Про це вона заявила в ефірі каналу "1+1".

"Без сумніву, ми зразу переходимо в жорстку опозицію, і готуємося до президентських виборів", - наголосила лідер БЮТ.

Тимошенко розкритикувала президента за те, що він досі чітко не визначився щодо того, яка коаліція має бути створена.

"Мені здається, що і суспільство, і фракція, і сам президент заплутався в заявах президента", - зазначила лідер БЮТ.

"Всі абсолютно плани ідуть від президента та трьох-чотирьох людей, які працюють навколо нього. Президент особисто планує всі дії "Нашої України", відміняє старі плани, повертається до них. А ілюзія, що президент над процесом - її просто намагаються створити. Насправді треба чесно сказати, що ще не визначились чи буде помаранчева коаліція, чи з Партією регіонів", - заявила Тимошенко.

При цьому вона зазначила, що 13,14 червня президент ухвалив рішення, що коаліція буде с Партією регіонів.

На закид журналіста, що президент про це ніде не говорив, Тимошенко зауважила: "Ну я ж для того і прийшла, щоб сказати ту інформацію, яку ви не чуєте, але яка є реальністю".

На думку Тимошенко, відновлення переговорів в рамках помаранчевої трійки – "єдиний шлях".

Вона також розповіла анекдот, який їй спав на думку, коли фракція "Наша Україна" оголосила про переговори з Партією регіонів:

"Коли мавпа б`є молотком по гранаті, а їй кажуть:"Що ти робиш? Вона ж зараз зірветься". А мавпа каже: "А в мене ще одна є".

"Я думаю, нам треба зупинитися бити молотком по гранаті і почати думати про країну", - зазначила Тимошенко.

Лідер БЮТ також наголосила, що готова хоч зараз поставити підпис під коаліційною угодою, оскільки для себе вона "вже все погодила".

Українська правда

 

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