Дочка Тимошенко: Янукович має всі можливості сьогодні звільнити мою маму
Євгенія Тимошенко вважає, що Янукович на підставі рішення ЄСПЛ може звільнити її матір.
Президент України Віктор Янукович має всі підстави для звільнення екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко.
Як передає кореспондент УНІАН, про те на прес-конференції заявила дочка екс-прем'єра та її захисник Євгенія Тимошенко.
За її словами, Президент, «грунтуючись на рішенні Європейського суду (з прав людини - УНІАН), має всі можливості сьогодні звільнити мою маму, й ми сподіваємося, що це гуманне рішення буде ухвалено найближчим часом».
Є.Тимошенко підкреслила, що сьогодні можна вже впевнено сказати, що Європейський суд визнав її матір політичним в’язнем, і «тепер влада України не зможе заперечувати той факт, що її звільнення має відбутися найближчими днями, найближчими тижнями».
«Сьогодні перший крок до її повної політичної реабілітації, її швидкого звільнення», - підкреслила Є.Тимошенко.
Вона висловила впевненість, що Ю.Тимошенко «скоро буде повністю очищена від брехливих і абсурдних звинувачень і вийде на свободу».
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У свою чергу народний депутат від «Батьківщини» Микола Томенко заявив, що партія «Батьківщина» тлумачить рішення Європейського суду «як необхідну й достатню умову для звільнення Тимошенко».
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 квітня, Європейський суд з прав людини встановив порушення двох статей Конвенції з прав людини у справі колишнього прем’єр-міністра Ю.Тимошенко.
Судді одноголосно визнали порушення параграфу першого статті 5 Конвенції (право на свободу та особисту недоторканність), порушення параграфу четвертого статті 5 Конвенції (право ініціювати провадження для встановлення законності затримання), а також порушення параграфу п’ятого статті 5 Конвенції (право на відшкодування за незаконний арешт чи затримання).
Крім того, судді одноголосно визнали порушення статті 18 Конвенції з прав людини, яка забороняє застосування обмежень прав і свобод для інших цілей ніж, ті, що встановлені Конвенцією.
Згідно з розповсюдженим прес-службою суду прес-релізом, суд, зокрема, вирішив, що утримання під вартою Ю.Тимошенко як запобіжний захід було свавільним, законність її утримання під вартою не була належним чином оцінена, а сама Ю.Тимошенко не мала можливості вимагати компенсації за незаконне позбавлення волі.
Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня 2012 року через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко перебуває на лікуванні в лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.