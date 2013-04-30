Дочка Тимошенко: Янукович має всі можливості сьогодні звільнити мою маму

Президент України Віктор Янукович має всі підстави для звільнення екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про те на прес-конференції заявила дочка екс-прем'єра та її захисник Євгенія Тимошенко.

За її словами, Президент, «грунтуючись на рішенні Європейського суду (з прав людини - УНІАН), має всі можливості сьогодні звільнити мою маму, й ми сподіваємося, що це гуманне рішення буде ухвалено найближчим часом».

Є.Тимошенко підкреслила, що сьогодні можна вже впевнено сказати, що Європейський суд визнав її матір політичним в’язнем, і «тепер влада України не зможе заперечувати той факт, що її звільнення має відбутися найближчими днями, найближчими тижнями».

«Сьогодні перший крок до її повної політичної реабілітації, її швидкого звільнення», - підкреслила Є.Тимошенко.

Вона висловила впевненість, що Ю.Тимошенко «скоро буде повністю очищена від брехливих і абсурдних звинувачень і вийде на свободу».

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У свою чергу народний депутат від «Батьківщини» Микола Томенко заявив, що партія «Батьківщина» тлумачить рішення Європейського суду «як необхідну й достатню умову для звільнення Тимошенко».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 квітня, Європейський суд з прав людини встановив порушення двох статей Конвенції з прав людини у справі колишнього прем’єр-міністра Ю.Тимошенко.

Судді одноголосно визнали порушення параграфу першого статті 5 Конвенції (право на свободу та особисту недоторканність), порушення параграфу четвертого статті 5 Конвенції (право ініціювати провадження для встановлення законності затримання), а також порушення параграфу п’ятого статті 5 Конвенції (право на відшкодування за незаконний арешт чи затримання).

Крім того, судді одноголосно визнали порушення статті 18 Конвенції з прав людини, яка забороняє застосування обмежень прав і свобод для інших цілей ніж, ті, що встановлені Конвенцією.

Згідно з розповсюдженим прес-службою суду прес-релізом, суд, зокрема, вирішив, що утримання під вартою Ю.Тимошенко як запобіжний захід було свавільним, законність її утримання під вартою не була належним чином оцінена, а сама Ю.Тимошенко не мала можливості вимагати компенсації за незаконне позбавлення волі.

Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня 2012 року через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко перебуває на лікуванні в лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.