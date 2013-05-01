Янукович каже, що найбільша цінність для держави - праця людини

Президент України Віктор Янукович наголошує, що одним з найголовніших завдань влади є створення сприятливих умов для реалізації права кожного на працю та гідну її оплату.

Про це йдеться у зверненні до українського народу з нагоди Міжнародного дня солідарності трудящих, розміщеному на сайті Президента.

У зверненні зазанчається: «У цю святкову весняну пору ми маємо чудову нагоду вшанувати всіх, хто розбудовує та зміцнює нашу країну. Праця людини - найбільша цінність держави, рушійна сила її поступу. Тому одним із найголовніших завдань влади є створення сприятливих умов для реалізації права кожного на працю та гідну її оплату. Цього року набув чинності новий Закон України «Про зайнятість населення». Переконаний, що використання запроваджених інструментів забезпечить розвиток економіки, створення робочих місць та подальше підвищення соціальних стандартів».