У Донецьку комуністи скандували про ананаси і рябчиків

Як передає кореспондент УНІАН, під червоними прапорами колона з 300 чоловік пройшла від пам'ятника Тарасу Шевченку до центральної площі, до пам'ятника Леніну, де відбувся мітинг.

Багато учасників були в червоних кепках з комуністичною символікою, тримали плакати і транспаранти: «Миру - мир!», «Хай живе 1 Травня!», «Молоді - гарантоване перше робоче місце», «Трудящі, молодь, всі чесні люди - поповнюйте ряди Комуністичної партії України!», «Народи України за Радянський Союз!», «Повернемо країну народу» тощо.

Учасники ходу скандували: «Ленін! Партія! Комсомол!», «Їж ананаси, рябчиків жуй, день твій останній приходить, буржуй!», «Мир! Праця! Травень!», «Землі, надра і заводи - знову у власність народу!».

На мітингу комуністи та їхні прихильники висловили недовір'я нинішній владі, її олігархічній суті, засудили антинародні реформи.

«Влада не хоче скасовувати пенсійну, зловісну медичну реформу і хоче перетворити Донбас на зону екологічної катастрофи», - сказав перший секретар донецького обласного комітету КПУ Микола Кравченко, нагадавши про «злочинні наміри» з видобутку сланцевого газу на території регіону.

Перший секретар донецького міськкому КПУ Анатолій Гопкало наголосив на тому, що сьогодні в Україні «олігархічна влада і клани забрали народне майно, експлуатують робітників за копійки, не платять податки, одержуючи нечувані прибутки, залишають після себе злидні». Він закликав громадян вставати на боротьбу за свої права.

Робітниця Донецького електрометалургійного заводу, яка виступила на мітингу, повідомила про масові звільнення на підприємстві та закликала до солідарності всіх трудящих, які сьогодні «часто-густо стикаються з проблемою звільнення, втратою свого робочого місця».

Учасники акції одностайно проголосували за резолюцію, в якій зажадали скасувати «антинародні медичну, пенсійну, житлово-комунальну і земельну реформи», що проводяться в Україні, заборонити розробку і видобуток нетрадиційного газу на території України, підтримати ініціативу КПУ про проведення всеукраїнського референдуму щодо вступу України до Митного союзу. Прийняту резолюцію було вирішено направити на адресу Президента України Віктора Януковича, прем'єр-міністра Миколи Азарова, а також голови облдержадміністрації Андрія Шишацького.