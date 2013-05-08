Путін звільнив «сірого кардинала» російського уряду

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, Суркова було звільнено з посади за власним бажанням.

«Відповідно до пункту «д» статті 83 Конституції Російської Федерації звільнити Суркова Владислава Юрійовича з посади заступника голови уряду Російської Федерації – керівника апарату уряду Російської Федерації за власним бажанням», - йдеться в указі Путіна.

Прес-секретар Президента РФ Дмитро Пєсков пояснив, що заяву про залишення поста віце-прем`єра Сурков написав після наради у Путіна з реалізації його указів.

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Сам Сурков також підтвердив свій вихід з уряду. «Відповім усім і відразу: так, це правда», - написав він на своїй сторіночці у Facebook.

Сурков з травня 1999 року працював в Адміністрації Президента РФ, де займався питаннями внутрішньої політики. Він також відомий як автор багатьох кремлівських проектів. Є автором концепції суверенної демократії в Росії.

Діяльність Суркова на посту заступника керівника Адміністрації Президента РФ неодноразово зазнавала критики з боку російських правозахисників і опозиційних політичних діячів, які вимагали його відставки. На їхню думку, Сурков є координатором незаконної діяльності з підтасовування результатів виборів, знищення політичної конкуренції, організації кампаній проти громадських організацій, а також із створення «загонів молодих штурмовиків» на зразок руху «Наші».

Опозиціонер Борис Нємцов закликав старшого директора з питань Росії Ради національної безпеки США вийти з російсько-американської комісії з питань громадянського суспільства, співголовою якої від Росії є Сурков.

Російський політик і мільярдер Михайло Прохоров, будучи усунутим у вересні 2011 року з поста лідера партії «Правое дело», назвав Суркова «головним ляльководом політичного процесу».

Разом з тим, Сурков висловив схвалення на адресу учасників протестних мітингів у Москві 10 і 24 грудня 2011 проти фальсифікації результатів виборів до Держдуми РФ шостого скликання, назвавши людей, які вийшли на вулиці, «кращою частиною нашого суспільства», від думки яких не можна зарозуміло відмахуватися.

У своєму недавньому виступі на лекції в Лондонській школі економіки (LSE) Сурков запропонував для існування нинішнього політичного режиму створити ще одну велику партію - конкурента «Єдиної Росії».