Путін заборонив чиновникам РФ мати рахунки в іноземних банках

Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав Федеральний закон «Про заборону окремим категоріям осіб відкривати і мати рахунки (вклади), зберігати готівкові грошові кошти і цінності в іноземних банках, що розташовані за межами території Російської Федерації, володіти та (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами».

Про це повідомляється на сайті Президента РФ.

Відповідний закон був ухвалений Державною думою РФ 24 квітня 2013 року і схвалений Радою Федерації 27 квітня 2013 року.

Цим законом забороняється відкривати і мати рахунки (вклади), зберігати готівкові грошові кошти і цінності в іноземних банках, що розташовані за межами території Російської Федерації, володіти та (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами.

Федеральним законом визначаються наступні категорії осіб, стосовно яких встановлюється така заборона: особи, які заміщають (обіймають) державні посади РФ, посади першого заступника і заступників генерального прокурора РФ, посади членів Ради директорів Центрального банку РФ, державні посади суб`єктів РФ, посади заступників керівників федеральних органів виконавчої влади, посади федеральної державної служби і посади у державних корпораціях (компаніях), фондах та інших організаціях, створених на підставі федеральних законів, призначення на які і звільнення з яких здійснює Президент РФ, уряд РФ або генеральний прокурор РФ, посади глав міських округів, глав муніципальних районів, а також дружини (чоловіки) і неповнолітні діти вказаних осіб.

Законом передбачено, що порушення заборони особою, її дружиною (чоловіком) і неповнолітніми дітьми тягне за собою відповідно до федеральних конституційних законів і федеральних законів, що визначають правовий статус відповідної особи, дострокове припинення повноважень члена Ради Федерації, депутата Державної думи, федерального судді, депутата законодавчого (представницького) органу державної влади суб`єкта Російської Федерації, а також звільнення з іншої посади у зв`язку із втратою довіри.