Міліція спростовує, що до Львова стягують бійців з інших областей

Заяви про те, що 9 травня у Львові готуються масштабні провокації, а до міста стягують додаткові підрозділи МВС з інших областей не відповідають дійсності.

Про це заявив у коментарі УНІАН начальник головного управління МВС України у Львівській області генерал-майор міліції Олександр Рудяк.

„Якщо комусь стало відомо, що готується силовий варіант розвитку подій під час заходів 9 травня у Львові – нехай звернуться до правоохоронних органів і ми готові негайно відреагувати на це. Будуть оперативно проведені відповідні заходи”, - заявив Рудяк.

Він також зазначив, що львівські правоохоронці готові до будь-якого розвитку подій і готові забезпечити громадський порядок під час заходів 9 травня у Львові.

„Міліції відомо про сценарії, які готуються певними особами на 9 травня у Львові. Є інформація, що не політичними силами, а певними особами розробляється сценарій. Ми про них знаємо. Згадані особи не пов’язані з представниками влади, представниками міліції, чи представниками політичних сил”, - зазначив очільник міліції Львівщини.

Рудяк також зазначив, що правоохоронці не мають інформації про можливе використання „потужних піротехнічних вибухових засобів”.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня голова фракції ВО «Свобода» у Львівській міській раді Маркіян Лопачак заявив, що 9 травня влада готує масштабні провокації у Львові, до міста стягують додаткові підрозділи МВС з інших областей України, також до Львова прибудуть бійці спецпідрозділів силових структур.

За його словами, з поінформованих джерел стало відомо, що влада готує силовий варіант розвитку подій.

«Ми маємо інформацію, що завтра в місцях масового скупчення людей діятимуть провокатори, замасковані під прихильників ВО «Свобода», які використовуватимуть нашу партійну символіку і провокуватимуть заворушення з міліцією. Також передбачається використання потужних піротехнічних вибухових засобів», – зазначив Лопачак.

Як відомо, 9 травня 2011 року у Львові були організовані масштабні провокації з червоними прапорами. Тоді в місто звезли людей з інших регіонів.