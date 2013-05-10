Фюле: Україні ще багато треба зробити, щоб виправдати очікування ЄС

Фюле ще раз привітав нещодавнє рішення Києва звільнити екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка і колишнього міністра охорони навколишнього середовища Георгія Філіпчука:

«Наразі ми бачимо деякий прогрес з українського боку в усіх трьох ділянках, включно з політично мотивованим судочинством, – каже Штефан Фюле. – Звільнення Луценка та Філіпчука – це крок у правильному напрямку. Однак, ще багато чого треба зробити, включно з гарантією, що не буде повторення цього феномену», – заявив Фюле.

Єврокомісар в інтерв’ю Радіо Свобода заперечив будь-які відстрочки для Києва, коли він має засвідчити успіхи на шляху до асоціації з ЄС.

«Насамперед, ми ніколи не відкладали на пізніше кінцевого терміну (для Києва). Міністри закордонних справ ЄС у грудні дуже чітко заявили, що будуть готові підписати угоду про асоціацію на листопадовому Вільнюському саміті. Водночас, вони недвозначно вказали на три сфери, в яких вони очікують рішень від України шляхом послідовних та очевидних зусиль», – каже представник Єврокомісії, перелічуючи проблемні сторони України, тобто, вибіркове судочинство, програму реформ і, нарешті, – недосконале виборче законодавство.

Рада міністрів закордонних справ ЄС іще у грудні минулого року заявляла, що угоду про асоціацію між ЄС і Україною можна буде підписати до вільнюського саміту «Східного партнерства», якщо Україна досягне поступу у трьох галузях: відповідності міжнародним стандартам минулорічних парламентських виборів і подальших дій за їхніми результатами, поступу України в подоланні вибіркового правосуддя і відверненні його на майбутнє і втіленні реформ, які сторони визначили спільно в порядку денному підготовки до асоціації.