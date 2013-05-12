Кожара каже, що ніщо не може виправдати терактів у Туреччині

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, Кожара висловив підтримку народу та уряду Туреччини.

«Я суворо засуджую вибухи замінованих автомобілів у турецькому місті Рейханлі. Висловлюю підтримку та солідарність народу та уряду Туреччини», - заявив міністр.

«Я шокований цим нападом та його трагічними наслідками і висловлюю щире співчуття родинам жертв», - сказав Кожара.

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«Ніщо не може виправдати цей жорстокий акт, який забрав життя багатьох людей», - заявив глава українського МЗС, наголосивши, що міжнародне співтовариство має посилити зусилля у протидії всім формам тероризму.

Як повідомляв УНІАН, в суботу внаслідок вибухів двох замінованих автомобілів у турецькому місті Рейханлі неподалік від сирійського кордону загинули щонайменше 43 людини і понад 100 осіб поранено.