Туреччина залишає за собою право на «будь-які заходи» у відповідь на вчорашні теракти

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Рейтер.

У ході бесіди з журналістами в Берліні Давутоглу також зазначив, що обговорить подію з прем'єр-міністром Туреччини Таїпом Ердоганом, але зараз він не бачить необхідності скликати екстрену зустріч НАТО.

Два вибухи з інтервалом в 15 хвилин прогриміли в суботу в розташованому в провінції Хатай місті Рейханли біля будівлі мерії і в промисловому районі. За попередніми даними, вибухнули два замінованих автомобілі. Жертвами вибухів стали понад 40 людей, більше 100 поранені. Турецька влада вважають, що причетні до терактів пов'язані з сирійськими спецслужбами.

Майже третина населення Рейханли - 20-25 тисяч осіб - складають сирійські біженці.

Через кілька годин після вибухів віце-прем'єр Бюлент Аринч заявив, що не виключає причетність сирійської влади до організації теракту, метою якого, на думку чиновника, могли стати численні сирійські біженці, вимушені покинути Батьківщину через збройний конфлікт.

Дамаск спростував такі звинувачення. Як передає офіційне інформагентство Сирії САНА, міністр інформації Сирії Омран Аз-Зоубі заявив, що саме турецький уряд перетворив прикордонні з Сирією зони в центри міжнародного тероризму, сприяючи перекиданню найманців і терористів до Сирії, поставляючи їм зброю і боєприпаси, у тому числі, вибухові речовини .