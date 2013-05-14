ПР не дасть голосів на призначення київських виборів на липень

Партія регіонів не дасть голосів за проведення виборів місцевого самоврядування в Києві, доки Конституційний суд не прийме відповідне рішення.

Про таке в ефірі «5 каналу» заявив народний депутат, член фракції Партії регіонів Олег Царьов.

«Ні, ми не голосуємо, тому що досі немає постанови Конституційного суду і немає розуміння, чи законно це було зроблено. Я думаю, ми повинні на цьому тижні зібратися, зробити звернення до Конституційного суду, попросити прискорено вирішити це питання», - заявив Царьов.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати від фракції «Батьківщина» пропонують призначити чергові вибори Київського міського голови та депутатів Київської міської ради на 16 липня 2013 року.

Відповідні проекти постанов зареєстровані у Верховній Раді України Юрієм Одарченком та Олександром Чорноволенком.