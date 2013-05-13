Уряд дав добро на законопроект про перевибори у семи округах

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, відповідний законопроект схвалено на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів.

Після ухвалення законопроекту Верховною Радою буде створено законодавчі підстави для проведення повторних виборів народних депутатів у 11, 71, 94,132, 194, 197 та 223 одномандатних виборчих округах.

«Це буде закон одноразової дії, оскільки склалась унікальна за роки Незалежності ситуація, коли в кількох округах виявилось неможливим встановити результати волевиявлення громадян», - йдеться у повідомленні.

Проектом закону пропонується встановити, що проведення повторних виборів народних депутатів у цих округах здійснюватиметься відповідно до статей 104 (повторні вибори) та 107 (особливості підготовки і проведення позачергових виборів депутатів) Закону «Про вибори народних депутатів України» на підставі рішення Центральної виборчої комісії, яке приймається не пізніш як через 15 днів після набрання чинності цим законом.

«Таким чином уряд врахував зауваження, висловлені у остаточному звіті Місії спостереження ОБСЄ/БДІПЛ за виборами, що відбулися 28 жовтня 2012 року, зокрема, щодо створення законодавчих підстав для проведення повторних виборів народних депутатів України у 94, 132, 194, 197 та 223 одномандатних виборчих округах», - підкреслюють у прес-службі уряду.

Проект закону було розроблено у зв’язку із прийняттям ЦВК постанови від 5 листопада 2012 року № 1931 «Про неможливість достовірного встановлення підсумків голосування та результатів виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року в одномандатних виборчих округах № 94, 132, 194, 197 та 223», а також у зв‘язку з визнанням 8 лютого 2013 року Вищим адміністративним судом України неможливим достовірно встановити підсумки голосування та результати виборів народних депутатів в округах № 11 та 71.