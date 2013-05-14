Рибак наказав заміряти децибели у сесійній залі ВР

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак доручив заміряти рівень шуму в сесійній залі під час засідань парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР повідомив на засіданні парламенту.

Ці його слова прозвучали після того, як з трибуни виступав лідер фракції КПУ Петро Симоненко російською мовою, а в цей час фракція “Свобода” скандувала: “Українська”, вимагаючи виступу державною мовою.

Рибак наголосив, що народні депутати України перебувають “не на мітингах, ми знаходимось в іншому законодавчому органі держави”.

“І мої прагнення позбавлені будь-яких менторських настанов”, - підкреслив Рибак.

Він закликав народних депутатів не гаяти часу на непродуктивні дії, на, “м’яко кажучи, на не етичні галасливі з’ясування не стільки істини, а скільки створення піар-приводів для популістської самореклами”.

Голова ВР додав, що “нагнітання децибельного фону в сесійній залі не створює ні робочу атмосферу, не надає позитивності в роботі парламенту”.

Рибак повідомив, що він доручив “офіційно зробити заміри під час засідань і сьогодні такі заміри уже робляться”.

При цьому він не уточнив, хто проводить заміри шуму в сесійній залі. Лише зазначив, що це робиться для того, щоб з’ясувати, чи можливо працювати “в такій ситуації”.

Він висловив сподівання, що колеги по парламенту прислухаються до його побажань і ВР працюватиме продуктивно.

Він зазначив, що завтра відбудеться з даного питання розмова з керівниками фракцій парламенту.

“Ми зберемося завтра, і ми повинні почути один одного”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня голова Верховної Ради України Рибак повідомив про намір у травні запросити спеціалістів до парламенту, щоб заміряти рівень шуму в сесійній залі.

“Бо в залі після цього крику можна з розуму зійти”, - сказав він.