Рибак не збирається карати нардепів, які прогуляли комітети

Проти депутатів, які не працювали в комітетах в робочі дні між травневими святами, не будуть застосовувати санкції.

Про це заявив спікер Володимир Рибак, відповідаючи на питання журналістів у вівторок, повідомляє Українська правда.

"Санкцій ніяких не буде, але завтра я дам аналіз по кожному комітету. Бо в той тиждень, коли мали працювати в комітетах, працювали лише три", - зазначив голова ВР.

На запитання, коли будуть розглядатися урядові законопроекти про вибори у 7 округах та про дозвіл приватизації ГТС, Рибак сказав, що це відбудеться у найближчі два тижні після того, як проекти розглянуть в комітетах.

Водночас він не зміг нічого сказати про конкретну дату виборів.