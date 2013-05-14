Рибак не збирається карати нардепів, які прогуляли комітети
10:13, 14 травня 2013Політика
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Проти народних депутатів, які не працювали в комітетах в робочі дні між травневими святами, не будуть застосовувати санкції.
Рибак карати депутатів не буде
Проти депутатів, які не працювали в комітетах в робочі дні між травневими святами, не будуть застосовувати санкції.
Про це заявив спікер Володимир Рибак, відповідаючи на питання журналістів у вівторок, повідомляє Українська правда.
"Санкцій ніяких не буде, але завтра я дам аналіз по кожному комітету. Бо в той тиждень, коли мали працювати в комітетах, працювали лише три", - зазначив голова ВР.
На запитання, коли будуть розглядатися урядові законопроекти про вибори у 7 округах та про дозвіл приватизації ГТС, Рибак сказав, що це відбудеться у найближчі два тижні після того, як проекти розглянуть в комітетах.
Водночас він не зміг нічого сказати про конкретну дату виборів.
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