Посол ЄС чекає від тюремників дозволу відвідати Тимошенко

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський очікує на офіційне повідомлення Державної пенітенціарної служби України про дату відвідання екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Томбінський сказав на прес-конференції в понеділок.

“Ми чекаємо на офіційне повідомлення пенітенціарної служби. Поки що нам в пенітенціарній службі повідомили, що такий візит можливий після вихідних. Зараз, на мою думку, вихідні уже закінчилися, але я сподіваюся, що в цьому випадку вони не мали не увазі літні відпустки”, - сказав Томбінський.

Відповідаючи на запитання про те, як може позначитися на підписанні угоди про асоціацію між Україною і ЄС незвільнення Тимошенко, Томбінський сказав: “Ми всі знаємо, що питання вибіркового правосуддя і перебування Тимошенко у в’язниці є каменем спотикання у питаннях, які стосуються підписання угоди про асоціацію. Саміт Східного партнерства у Вільнюсі заплановано на листопад, однак буде не дуже добре чекати до останнього моменту із прийняттям відповідних рішень стосовно такого чутливого питання, як ув’язнення Юлії Тимошенко. Вирішення цього питання є в руках української влади, а не Європейського Союзу чи європейської влади”, - сказав Томбінський.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня стало відомо, що голова Представництва ЄС в Україні Томбінський та посол США в Україні Джон Теффт не зможуть відвідати екс-прем’єр-міністра України Тимошенко 29 квітня, оскільки їхній візит не пізніший термін перенесла Державна пенітенціарна служба.