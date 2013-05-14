Хорватія хоче допомогти Україні вступити до ЄС - посол

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав посол Хорватії в Україні Томіслав Відошевич на прес-конференції.

Він зазначив, що Хорватія хоче зробити все, щоб допомогти країнам, які колись входили до Югославії, стати членами Європейського Союзу.

“І, звичайно, ми хочемо зробити те ж саме і для України. Щоб Україна могла стати членом великої європейської сім’ї”, - сказав посол, додавши, що це є в інтересах Європи, оскільки без політичної стабільності, яка дає мир, не може бути економічного розвитку і розвитку в цілому.

Відошевіч також зазначив, що шлях Хорватії до Європейського Союзу був дуже непростим. За його словами, країни колишньої Югославії пройшли через війну і зараз прийшли до періоду примирення.

“Ми були змушені виправдати очікування, які стояли перед країною, ми повинні були займатися розбудовою наших інституцій, ми мали здійснити судову реформу, ми мали розбудовувати спроможність нашої адміністрації, яка часто була забюрократизованою”, - сказав посол.